Общество

Губернатор почтил память защитников Отечества у Могилы Неизвестного солдата в Пскове

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников вместе с председателем Псковского областного Собрания депутатов Александром Котовым и жителями областного центра почтил память защитников Отечества у Могилы Неизвестного солдата в Пскове. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Псковской области.

Фотографии: пресс-служба правительства Псковской области

У мемориала на Площади Победы собрались официальные лица, руководство и личный состав Псковского военного гарнизона, ветераны, представители духовенства, сотрудники общественных организаций, предприятий и учреждений, курсанты, юнармейцы, школьники и местные жители.

Заупокойную литию, посвященную воинам, отдавшим свою жизнь во имя будущего нашей страны и русского народа, отслужил митрополит Псковский и Порховский Арсений.