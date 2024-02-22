Общество

Андрей Турчак: Сегодня дело тех героев достойно продолжают сотни тысяч наших бойцов

В память о павших Героях Великой Отечественной войны первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак возложил цветы на мемориальном комплексе «Вечный огонь» в Хабаровске и поздравил с Днём защитника Отечества военнослужащих. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Telegram-канал Андрея Турчака

«На мемориальном комплексе «Вечный огонь» в Хабаровске высечены имена 40 тысяч жителей края, не вернувшихся с полей Великой Отечественной войны. Рядом - мемориал в память о военнослужащих, погибших в других войнах и локальных конфликтах. Их имена тоже не забыты. Все эти солдаты и офицеры шагнули в вечность, защищая нашу страну», - написал он.

С губернатором Хабаровского края Михаилом Дегтярёвым и коллегами почтили память героев, продолжил Андрей Турчак.

«Каждый, кто увековечен здесь, исполнил свой воинский долг до конца. Сегодня дело тех героев достойно продолжают сотни тысяч наших бойцов в зоне СВО. Они идут по стопам своих дедов и прадедов, освобождая русские земли от нацизма. И не отступят. Всех, кто защищал и защищает нашу Родину, с праздником. Стойкости духа и крепости сил. Победы! С Днём защитника Отечества», - поздравил секретарь Генсовета с праздников.