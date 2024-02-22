Общество

Александр Котов: Российские солдаты и офицеры чувствуют поддержку общества и государства

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов от имени регионального парламента и от себя лично поздравил с Днем защитника Отечества. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного Собрания.

Александр Котов. Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«День защитника Отечества – особый праздник, наполненный уважением к профессии кадрового военного, гордостью за мужество и доблесть воинов разных поколений, верой в несокрушимость нашей армии, преданностью Родине и готовностью бороться за её суверенитет. Обеспечение обороноспособности нашей страны является важнейшей государственной задачей. В современных реалиях оттачивать навыки и мастерство бойцам приходится не на тренировочных полигонах, а на поле боя, отстаивая национальные интересы», - отметил он.

Александр Котов подчеркнул, что Вооружённые силы Российской Федерации на деле доказывают, что способны решать самые сложные задачи.

«Солдаты и офицеры, чувствуя поддержку общества и государства, демонстрируют несгибаемую стойкость, отвагу и стремление к победе. С праздником, уважаемые защитники Отечества! Успехов в службе Родине, благополучия вашим родным и близким!» - поздравил спикер регионального парламента.