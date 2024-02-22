Общество

Почему в соцсетях опасно жаловаться или хвастаться, объяснил юрист

Публикация в соцсетях личной информации делает людей уязвимыми для мошенничества, отметил заслуженный юрист России Иван Соловьев. Неважно, о чем рассказываете – о тяжелой утрате или об отпуске на море, о достижениях детей или о проблемах в отношениях с близким человеком. Как позитивные, так и негативные события вашей жизни могут быть использованы злоумышленниками для подготовки схемы обмана, предупредил юрист.

«Позитивные новости наши люди обычно связывают с приобретением чего-либо крупного или дорогим отдыхом – это может свидетельствовать о благосостоянии человека и стать поводом для внесения его в базу злоумышленников. При этом мошенники часто составляют профиль жертвы. И если у человека есть несколько сотен тысяч рублей для красивого отдыха и потребность этим бахвалиться, тщеславие определенное, на этом могут очень умело сыграть», – считает Иван Соловьев.

Есть и другие варианты использования злоумышленниками информации из соцсетей о путешествиях, продолжил он в интервью радио Sputnik.

«Когда мошенники узнают, что человек находится далеко, они могут ему позвонить и сказать: у вас там со счетов воруют деньги, переводите все на безопасный счет. Пойти в банк и проверить, так ли это, человек не может, поскольку он находится за границей, и поэтому вполне может повестись на такую историю. В конце концов могут и просто квартиру ограбить», – добавил Иван Соловьев.

Гордость за детей или, наоборот, жалобы на проблемы в отношениях с близкими могут стать поводом для опасных рассылок, уверен юрист.

«После сообщения о том, что ваша дочка выиграла в конкурсе, всему вашему кругу общения в WhatsApp мошенники могут в следующий раз прислать ссылку: "Проголосуй за мою дочку на конкурсе". И все, кто откликнется на эту просьбу, пройдя по ссылке и пытаясь проголосовать за вашу дочку, потеряют аккаунты на портале Госуслуги. Зная о ваших плохих отношениях, предположим, с мамой, мошенники могут прислать вам ссылку на какой-нибудь курс, тренинг или просто сайт, где написано, как наладить такие отношения. Пройдя по ссылке, вы тоже потеряете аккаунт на Госуслугах», – предостерег Иван Соловьев.

Рассказывать об утратах тоже не стоит, поскольку горе делает человека уязвимым для манипуляций, и злоумышленники активно этим пользуются, подчеркнул юрист. К тому же подобные ситуации нередко связаны с различными имущественными вопросами – это и наследство, и похороны, и поминальные столы, напомнил он.

По его словам, посты в соцсетях должны быть нейтральными и содержать минимум информации.

«Минимизация контактов до своего привычного круга общения – это и обеспечивает безопасность денег, нервов, здоровья и всего остального. Не надо погружать неограниченное количество людей в какие-то важные события своей жизни. Жалуясь или хвастаясь, мы пытаемся пробить людей на эмоции, а любая эмоция не всегда бывает однозначной. Размещайте нейтральную или профессиональную информацию. Незачем показывать свой уровень жизни или уровень горя», – заключил Иван Соловьев.