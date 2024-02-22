Общество

Врач посоветовал мужчинам отказаться от средств «3-в-1»

Мужчинам не рекомендуется пользоваться универсальными средствами «2-в-1» и «3-в-1», а также не следует брать косметические средства у «вторых половинок», так как не все женские средства подходят и мужчинам, сообщил главный внештатный специалист дерматовенеролог и косметолог Минздрава РФ и департамента здравоохранения Москвы Николай Потекаев.

«Чаще всего мужчины приобретают так называемые "универсальные" средства - "2-в-1", "3-в-1", не задумываясь о свойствах данной косметической продукции. При использовании таких средств необходимо помнить о том, что количество кожного сала, состояние микрофлоры кожи, толщина волос на коже волосистой части головы, лица и туловища различны. Поэтому рекомендуется использовать разные средства», - рассказал он РИА Новости.

По его словам, в детском возрасте кожа мальчиков и девочек не имеет отличий, однако с наступлением полового созревания у мальчиков преобладает гормон тестостерон, который влияет в том числе и на физиологические особенности мужской кожи.

«Мужская кожа плотнее, на 20% толще женской, кроме того, в ее клетках содержится намного больше коллагена - белка, который отвечает за такие процессы, как прочность, упругость и эластичность. В связи с этой особенностью морщины у мужчин появляются позже, чем у женщин. Поэтому мужчины должны понять, что не всеми средствами их вторых половинок можно пользоваться и им», - рассказал Потекаев.

Врач добавил, что жирность кожи у мужчин выражена значительнее, чем у женщин, в связи с чем мужчины крайне редко страдают от сухости кожи, но значительно чаще у них отмечаются симптомы угревой болезни в виде закрытых и открытых камеронов, воспалительных элементов.

«Несмотря на более плотный слой и повышенное салоотделение, мужская кожа зачастую отличается повышенной чувствительностью, что связано с регулярным бритьем, так как в процессе бритья травмируется эпидермис. Поэтому необходимо использовать моющие средства с мягкими поверхностно-активными веществами, отдушками, силиконами, которые способствуют лучшему очищению и не оказывают негативное воздействие на кожный покров», - отметил собеседник агентства.

Врач рассказал, что мыть голову необходимо по мере загрязнения в зависимости от типа волос: нормальные волосы - 1 раз в 2-3 дня, жирные - 1 раз в 1-2 дня, смешанные - 1 раз в 3-4 дня, сухие - 1 раз в 5-6 дней.

«Мыть голову необходимо водой с температурой 38-40 градусов, так как использование горячей воды стимулирует активность сальных желез и может приводить к повреждению волосяных луковиц. Необходимо отметить, что и выбор шампуня зависит от типа кожи головы, так как в состав шампуня входят различные гипоаллергенные вещества, различные ПАВ. После мытья головы на волосы рекомендуется наносить кондиционер для увлажнения волос», - рассказал он.

Врач уточнил, что мужчинам с жирными волосами и волосами смешанного типа 1–2 раза в месяц рекомендуется применять скрабы для удаления отмерших частичек кожи головы.

«С учетом особенностей кожи мужчин, используемые гели для душа должны хорошо очищать кожу, при этом не пересушивать и не раздражать ее. Поэтому в состав гелей для душа должны входить молочная и фруктовая кислоты, которые способствуют глубокому очищению кожи, а также вещества для улучшения регенерации кожи и антисептики. После мытья кожи туловища для дополнительного увлажнения рекомендуется использовать увлажняющие средства», - добавил Потекаев.