Общество

Псковские росгвардейцы поздравили с Днём защитника Отечества отцов погибших товарищей

Псковские росгвардейцы посетили родных бойцов, погибших в входе выполнения служебно-боевых задач в Северо-Кавказском регионе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

От всего личного состава, сотрудники и военнослужащие управления Росгвардии по Псковской области поздравили отцов своих боевых товарищей с Днём защитника Отечества, пожелали им крепкого здоровья и подарили подарки.

Родственники погибших бойцов, в свою очередь поблагодарили росгвардейцев за добрые пожелания и оказываемую поддержку.