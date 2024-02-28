Общество

Более 3000 человек из новых регионов посетили лекции Псковского музея

Сотрудники Псковского музея-заповедника подготовили лекции по «Истории Отечества» для учреждений культуры новых регионов Российской Федерации в рамках программы Минкульта РФ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учреждения.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

За две трансляции выступления научных сотрудников музея прослушали более 3000 человек из Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области.

В минувший понедельник к слушателям обратилась генеральный директор Псковского музея-заповедника. Она рассказала коллегам из новых регионов о Пскове как о городе-крепости, который всей своей тысячелетней историей служил защите Русской земли от натиска врагов. Конечно же, главный хранитель святынь Пскова и богатейшего историко-культурного наследия – Псковский музей. Также особая роль отведена циклу героико-патриотических программ «Потягнем за Отечество!».

Далее лекцию продолжил начальник исторического отдела, старший научный сотрудник музея Максим Колпаков. Его выступление было посвящено защите западных рубежей Руси в XIII веке.

Максим Колпаков раскрыл причины масштабных конфликтов, рассказал о защите Русской земли от ливонцев и шведов, о победах князя Александра Невского и князя Довмонта.

Добавим, что оставшиеся две лекции «Псковская вечевая республика и ее роль в истории России» и «Ливонская война 1558 - 1583 гг.» пройдут в марте и июне этого года.