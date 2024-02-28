Общество

Сторонница экологического образа жизни рассказала псковичам о своем опыте в разделе мусора

Желание сделать нашу планету чище сподвигло Марину Ковалеву к раздельному сбору мусора. Как организована сортировка отходов в ее семье, сторонница экологичного образа жизни рассказала в программе «Экосреда» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Семья Марины Ковалевой начала сортировку мусора еще в 2018 году. Однако, через несколько лет, увидев, как весь мусор загружается в один мусоровоз и вывозится на общую свалку, перестала разделять отходы. Сторонница экологичного образа жизни и её семья вернулись к раздельному сбору мусора около года назад, когда узнали об открытии «ЭКОбазы Псков».

«Год назад Максим Сотник открыл экобазу, и мы, обрадовавшись, буквально с первой недели, стали возить туда свои отходы. Мы разделяем отходы на те фракции, которые он принимает - это стекло, бутылки, полипропилен и пакетики разных фракций», - рассказала Марина Ковалева в эфире.

Она также поделилась своим способом организации пространства для сбора отходов: «На раковине у нас стоит ведерко для всяких мелочей: крышек, пробок, батарейки мы тоже туда скидываем. Контейнер для белья используем для сбора бутылок. Для пакетиков стоит контейнер под раковиной».

Дети и муж поддерживают Марину Ковалеву в экологичном образе жизни. Младший ребенок каждые выходные помогает ей раскладывать скопившийся мусор по пакетам для дальнейшей отправки на «ЭКОбазу».