Общество

Профессия специалиста поддержки онлайн-магазина стала самой популярной у псковичей

Сервис hh.ru проанализировал вакансии и выделил из них самые популярные у соискателей. Так, профессия специалиста поддержки онлайн-магазина стала самой популярной у псковичей.

Как и год назад, в лидерах по популярности у соискателей оказались вакансии с удаленным форматом занятости. На первом месте – предложение о работе администратором интернет-магазина с зарплатой от 30 000 до 65 000 рублей на руки, на него откликнулись почти 38 тысяч человек. Вакансия была открыта компанией из Санкт-Петербурга, однако предлагала удаленную работу со свободным графиком и возможностью совмещения. Среди обязанностей - обработка заявок, поступающих в интернет-магазин, а также консультация клиентов по вопросам оплаты и доставки.

На втором месте в целом по РФ – вакансия диспетчера в Яндекс.Такси с зарплатой от 26 000 до 40 000 рублей на руки (без привязки к региону), на нее откликнулись 32 тысяч человек. Ключевые задачи - принимать входящие звонки от пользователей, помогать им создать заказ и консультировать по вопросам сервиса. Работать предстояло полный рабочий день, но удаленно, опыт работы не требовался. Среди условий особо отмечена компенсация затрат на интернет.

На третьем месте также по РФ оказалась вакансия дистанционного менеджера по туризму с зарплатой от 55 000 до 90 000 рублей на руки (Москва). Специалисту предстояло заниматься подбором туров удаленно, для кандидатов без опыта работодатель предлагал обучение. Также в топ-5 самых популярных вакансий вошли предложения для наборщика текста (16,8 тысячи откликов) и рекрутера (15,5 тысячи откликов).

А вот по Псковской области на первом месте по популярности у местных жителей оказалась вакансия сотрудника поддержки интернет-магазина – на нее откликнулось 11,5% соискателей региона. На втором месте по популярности оказалась вакансия web-программиста – на неё откликнулись 3,9% жителей. На третьем месте у людей по популярности – работа рекламного агента, эту вакансию выбрали 3,2% соискателей. Таким образом удаленная работа пока что остаётся в приоритете у местных жителей причем любого возраста и пола.