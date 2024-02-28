Общество

В России подешевела икра перед Масленицей, показало исследование

Красная икра в России в преддверии Масленицы продается в текущем году дешевле, чем год назад - в среднем цена ниже на 6%, помог рекордный вылов лососевых, подсчитали аналитики оператора фискальных данных «Платформа ОФД».

Согласно данным аналитического ресурса «Чек Индекс», натуральная красная икра на прошлой неделе (с 19 по 25 февраля) стоила на 6% меньше, чем год назад на ту же дату, а ее медианная цена (один из способов определения средней стоимости товара на рынке) составляла 6124 рубля за килограмм. Число покупок пока на 14% ниже, чем за тот же период год назад. Для анализа использовалась агрегированная обезличенная информация о продажах сетевой и традиционной торговли, а также сферы услуг, на базе 110 миллиардов чеков, пишет РИА Новости.

В топе покупок красной икры в феврале 2024 года была продукция в объеме 250-300 граммов, отмечают эксперты. А больше всего россияне покупали икру горбуши, кеты и форели - как правило, в специализированных рыбных магазинах и несетевой рознице.

«Благодаря рекордному вылову лососевых и снижению оптовых цен в 2023 году, а также создавшемуся запасу икры и росту доступности деликатеса, особенно в конце прошлого года, в рационе потребителя такой продукции стало больше», - отмечают эксперты.

Лососевая путина 2023 года завершилась в России со вторым результатом в истории наблюдений: вылов составил 609 тысяч тонн. Это создает предпосылки для снижения цен на красную икру и горбушу, говорил ранее глава Росрыболовства Илья Шестаков. В 2022 году в России было произведено 10 тысяч тонн икры лососевых, в 2021 году - около 23 тысяч тонн. А производство красной икры в 2023 году Росрыболовство оценивало примерно в 24 тысячи тонн.

Спрос на красную икру традиционно растет в России перед Новым годом и масленичной неделей: в этот период россияне едят блины, а красная икра является одной из любимых добавок к ним. Масленица в прошлом году отмечалась с 20 по 26 февраля, в нынешнем - почти на три недели позже, с 11 по 17 марта. Поздней будет и православная Пасха - 5 мая.