Общество

Губернатор поздравил жителей Новоржевского округа с 80-й годовщиной освобождения от немецко-фашистских захватчиков

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале поздравил жителей Новоржевского муниципального округа с 80-й годовщиной освобождения от немецко-фашистских захватчиков.

«В такие памятные, важные даты мы особенно остро ощущаем причастность к нашей общей истории, чувствуем ответственность за настоящее и будущее страны. Слова благодарности – ветеранам. Вы защитили Отечество и восстановили хозяйство, достойно воспитали своих детей, внуков и правнуков», - отметил Михаил Ведерников.

Округа словом и делом поддерживают участников специальной военной операции, подчеркнул он.

«Желаю всем здоровья, благополучия и всего самого доброго!» – заключил Михаил Ведерников.