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Общество

Псковским школьникам расскажут о технологиях тестирования от специалистов ИТ-отрасли

29.02.2024 19:20|ПсковКомментариев: 0

«Урок цифры» по технологиям тестирования пройдет с 11 марта по 31 марта в школах по всей стране. Дети познакомятся с основными видами, инструментами и особенностями тестирования программного обеспечения, узнают о навыках и умениях, которые требуются в работе специалистам этой сферы. Помимо профессиональной ориентации, подготовленные учебные материалы помогут в развитии функциональной и цифровой грамотности, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

В регионе открытый «Урок цифры» пройдет 19 марта в Печорской средней общеобразовательной школе № 3 на площадке Центра цифрового образования детей «IT-куб».

Урок состоит из обучающего видеоролика и интерактивного тренажера для закрепления знаний. В видеолекции руководитель направления контроля качества в отделе 1С:ERP Леонид Паутов в увлекательной форме и доступным для школьников любого возраста языком расскажет о тестировании ПО.

Тренажер имеет три уровня сложности, условно рекомендованных для начальной, средней и старшей школы. Каждый из трех тренажеров состоит из игровой локации и обучающих мини-игр. Школьники смогут побывать дома у героев «Урока цифры», в магазине электроники и в ИТ-компании. Работая с тренажером, учащиеся познакомятся с видами тестирования (функциональное, юзабилити, нагрузочное и т. д.), а также приобретут важные навыки работы с различными цифровыми инструментами. Все уровни объединены одним напоминающим детектив сюжетом, их можно проходить в любой последовательности, а за прохождение всех уровней предусмотрена призовая игра.

«Тема этого урока, безусловно, важна для ИТ-отрасли. Но „Урок цифры“ про технологии тестирования актуален не только для будущих айтишников. Тестирование развивает наблюдательность, внимательность, навыки объективного анализа и оценки важности событий. Тестировщик должен уметь ставить себя на место пользователей продукта, даже небольшой опыт в этой профессии заставляет задуматься о мнении других людей. А умение объективно проверять результаты работы полезно в любых сферах жизни», — отметила директор департамента развития цифровых компетенций и образования Минцифры России Татьяна Трубникова.

«В этом году наши давние партнеры „Урока цифры“ фирма „1С“ выбрали очень актуальную тему, ведь тестирование на простых примерах позволяет увидеть, как важно системно организовать свою работу, чтобы выполнить задание и доделать начатое до конца — а этот навык крайне важен не только в будущей профессии, но и в ежедневной жизни и развитии цифровой грамотности», — комментирует генеральный директор АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко.

Акция «Урок цифры» поддерживает проведение тематического Года семьи в 2024 году. В частности, в команде героев учебных тренажеров снова появится представитель старшего поколения родственников традиционной школьной команды. Проект «Урок цифры» Минпросвещения России, Минцифры России и АНО «Цифровая экономика» проводится в поддержку федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» нацпроекта «Цифровая экономика» в партнерстве с ведущими российскими технологическими компаниями, стратегический партнер и разработчик содержания данного урока — фирма «1С».

Теги: #урок цифры
Источник: Псковская Лента Новостей
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