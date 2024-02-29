Общество

Маммограф стоимостью более 15 млн рублей появился в Опочецкой больнице

Стационарный маммограф стоимостью более 15 миллионов рублей был приобретён

в Опочецкой межрайонной больнице по программе модернизации первичного звена здравоохранения. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Опочецкого округа Юрий Ильин.

Фото: Telegram-канал Юрия Ильина

«Сегодня (29 февраля - ред.) завершился монтаж и настройка этого современного аппарата, и уже с завтрашнего дня начнут проводиться обследования женского населения, включая прохождение диспансеризации. Это значительно повысит уровень и объём оказываемой медицинской помощи в нашем округе» - отметил глава района.

Это важный шаг к улучшению здравоохранения и поддержанию здоровья жителей, добавил Юрий Ильин.