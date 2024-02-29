Общество

На букеты и подарки к 8 Марта псковичи в этом году потратят в среднем 7 тысяч рублей

На букеты и подарки к 8 Марта псковичи в этом году потратят в среднем 7 тысяч рублей, сообщает SuperJob.

Подарки на 8 Марта в этом году будут дарить 65% мужчин и 60% женщин. Коллег женского пола 8 Марта будут одаривать 5% мужчин и 7% женщин.

«На 8 Марта мужчины потратятся, кто-то дарит на 8 Марта только цветы или только подарки, кто-то — и то, и другое. Женщины рассчитывают уложиться в среднем в 3000 рублей на подарки и 2300 рублей на цветы. Мужчины закладывают больший бюджет: 4300 рублей на подарки, 2900 рублей на цветы», - отметили в исследовании.

Планируемые расходы среднестатистического псковича на 8 Марта составят 3900 рублей на подарки и 3100 на букеты.

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из Пскова.