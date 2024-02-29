Общество

Десантники 6-й роты вступили в неравный бой с боевиками Хаттаба в Аргунском ущелье 24 года назад

В ночь с 29 февраля на 1 марта 2000 года десантники 6-й роты 104-го полка 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии под командованием подполковника Марка Евтюхина (в том бою, помимо непосредственно 6-й роты, участвовали 3-й взвод 4-й роты и разведвзвод 2-го батальона, а также бойцы 1-й роты 1-го батальона и артдивизион 104 полка) вступили в неравный бой с боевиками Хаттаба под Улус-Кертом в Аргунском ущелье Чечни.

90 бойцов предотвратили прорыв 2,5 тысяч членов незаконных бандформирований, уничтожив 700 из них. За проявленный героизм 22 военнослужащим было присвоено звание Героя России, 69 солдат и офицеров награждены орденами Мужества, 63 из них – посмертно.

Законом «Об установлении региональной памятной даты Псковской области», принятым в январе 2013 года, 1 марта официально считается днём памяти военнослужащих 6-й парашютно-десантной роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й воздушно-десантной дивизии, 2 отдельной бригады специального назначения, сотрудников отделения специального назначения УФСИН России по Псковской области, погибших при исполнении служебного долга. 2 марта 2017 года на месте гибели десантников был установлен поклонный крест.