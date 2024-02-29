Общество

«Главное — не бояться ТОСов»: Евгений Васильев встретился с жителями двора на Завеличье

Депутаты Псковской городской Думы активно проводят дворовые встречи со своими избирателями в округах. Вечером 28 февраля на собрание во двор дома №6А на улице Чехова пришел депутат по округу №6 Евгений Васильев, вместе с ним на встрече присутствовал директор управляющей компании «Микрорайон №2+» Дмитрий Гусаков. Местные жители рассказали, что уже создали территориальное общественное самоуправление, однако пока не смогли приступить к реализации проектов. Что хотят сделать во дворе жители дома №6а и соседних домов, с какими трудностями они сталкиваются и как планируют их преодолеть — в репортаже Псковской Ленты Новостей.

На встрече собрались жители сразу нескольких домов, образующих двор — пара десятков человек. Проблемы у всех разные, от платежей за жилищно-коммунальные услуги до озеленения. Центральной темой встречи было обозначено благоустройство дворовой территории: создание ТОСов и участие в программе «Формирование комфортной городской среды».

Как рассказали местные активисты, ТОС пока удалось создать только жителям дома №6а на улице Чехова, однако до этапа создания проекта жильцы не дошли. Идей, которые можно взять в реализацию, уже много, начать псковичи решили с обновления детской площадки во дворе, но здесь они столкнулись с трудностями.

«Мы собрали ТОС и хотим поставить детскую площадку. Однако оказалось, что мы не можем этого сделать», - посетовала активная жительница дома №6а.

Как пояснил директор управляющей компании Дмитрий Гусаков, территории двора, которая относится к дому №6а на улице Чехова, не хватает, чтобы поставить детскую площадку, поэтому жителям соседних домов нужно объединиться.

Евгений Васильев в свою очередь отметил, что поставить детскую площадку может не только ТОС. Например, летом 2022 года в Пскове установили 30 детских площадок, которые поступили в город благодаря поддержке губернатора Михаила Ведерникова и правительства региона. И те жители, которые регулярно организовывали общедомовые собрания и поднимали вопрос благоустройства, смогли получить одну из этих площадок в свой двор.

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«Конечно, хочется обновить площадку. Какие-то варианты для этого появляются, вот была акция губернатора, когда город получил 30 площадок, и в нашем округе в четырех дворах эти площадки появились — где люди выходили на встречи и продвигали вопрос, - заметил Евгений Васильев. - Сейчас можно создать ТОС и попробовать реализовать какие-то проекты для дома, не только площадку во дворе поставить».

Жители перечислили сразу несколько проектов, которые можно было бы реализовать через проект ТОС. Например, в доме №6а на улице Чехова хотят обновить ступени перед подъездами и заменить двери в помещениях мусоропровода, поменять контейнеры для твердых коммунальных отходов.

Остро стоит вопрос с парковкой. Напротив дома №6а на улице Чехова она расширена, и там свои машины оставляют жители других ближайших домов. Кроме того, во дворе массово выгуливают собак, не убирая за своими питомцами.

«Собачники решили, что у нас здесь большой туалет. Их собаки гадят на детской площадке, уже изгадили все», - обозначила проблему местная жительница.

Также жители хотели бы установить во дворе камеры видеонаблюдения и провести озеленение. Вопрос посадки розовых кустов и других растений жители отдельно проговорили с управляющей компанией. Звучало и предложение сделать проект по освещению двора.

«Вся система рушится на основании одного — жители не могут решить. Обязательно нужен человек, который возьмет на себя ответственность, который готов поднапрячься. Мы поможем, все юридически грамотно подготовим», - пояснил Евгений Васильев.

Депутат добавил, что псковские ТОСы могут участвовать в городских и региональных конкурсах. Главное — подавать заявки и проявлять активность, обсуждать жизнь двора на собраниях и принимать решения.

Местные жители поблагодарили депутата за разъяснения и отдельно поблагодарили его за недепутатскую, профессиональную деятельность (Евгений Васильев — заместитель главного врача по спортивной медицине Детской областной клинической больницы).

«Евгений Сергеевич, вы у нас молодец, везде успеваете — и в зону специальной военной операции четыре раза съездили, и доктор очень хороший, прелестный врач!» - отметила местная жительница.

По итогу Евгений Васильев подчеркнул, что главное — не бояться создавать ТОСы.

«Сегодня пришло очень много жителей. В принципе проблемы у всех одинаковые, но цель встречи — боязнь ТОСов. Сейчас нам удалось объяснить, что это такое, почему у одних получается участвовать в программе "Формирование комфортной городской среды" и в конкурсах ТОСов и выигрывать денежные средства для улучшения своих условий. Жители восприняли очень позитивно эту информацию и планируют создать ТОСы. Надеемся, что нам удастся создать сразу несколько ТОСов в этом округе, а дальше уже — в зависимости от того, какому дому что предпочтительнее. Кому-то нужна площадка, кто-то хочет двери поменять, кто-то хочет освещение сделать хорошее, а кто-то, может, видеокамеры захочет, поэтому постараемся создать несколько ТОСов. Благо, появились несколько активистов, которые готовы в этом участвовать, есть даже молодежь, слава Богу. Так что, надеюсь, все получится сделать», - подвел итог мероприятия Евгений Васильев.

Встречи во дворах — несомненно очень важный инструмент в работе депутата, именно здесь многие видят для себя возможность обратиться к своему представителю напрямую, задать вопросы и озвучить проблемы. Очевидно, при создании ТОСа встречи должны участиться, жителям необходимо организоваться и определиться с первым проектом. На прошедшей встрече было озвучено немало идей, главное, чтобы они не остались пустым звуком и хотя бы одна была взята в работу, а дальше — и другие. Как неоднократно отмечалось, ТОС может и должен реализовывать проекты постоянно, и тогда шаг за шагом двор и дом преобразятся.

Ксения Иванова