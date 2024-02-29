Общество

В Госдуме рассмотрят законопроект, определяющий понятие «валежник»

В Госдуму вносят законопроект, устанавливающий понятие «валежник», а также разрешающий применение ручных пил, топоров и легких бензопил при сборе недревесных лесных ресурсов, документ доступен в Telegram-канале главы комитета ГД по труду Ярослава Нилова (ЛДПР).

«С учетом изложенного законопроектом вносятся изменения в статьи 32 и 33 Лесного кодекса Российской Федерации, предусматривающие определение понятия "валежник", а также установление, что при заготовке и сборе гражданами недревесных лесных ресурсов для собственных нужд допускается применение ручного инструмента (ручных пил, топоров, легких бензопил)», - сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Авторы отмечают, что принятие законопроекта позволит не только упростить для проживающих в сельской местности граждан процедуру свободного и бесплатного сбора валежника для собственных нужд, но и обеспечить очистку лесов в целях снижения их пожароопасности, пишет РИА Новости.

«В настоящее время в России печное отопление используют около 6 миллионов домохозяйств или более 12 миллионов человек. В отдаленных негазифицированных районах люди часто сталкиваются с острой проблемой дефицита дров. Кроме того, из-за завышенных цен на топливо многие граждане не могут приобрести хотя бы машину дров на зиму. Для таких граждан спасением является сбор и заготовка для собственных нужд недревесных лесных ресурсов», - также подчеркивается в пояснительной записке.