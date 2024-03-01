Общество

Изменилась ответственность за проникновение на охраняемые объекты

За самовольное проникновение на охраняемый объект Вооружённых сил Российской Федерации предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере от 75 до 200 тысяч рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.





Изменения внесены в Федеральный закон от 14 апреля 2023 года №117-ФЗ. Правоохранительные органы убедительно просят граждан не нарушать пропускной режим охраняемых военных объектов и быть внимательней при сокращении пути следования или прогулок по неизвестным местам.