Общество

Писательницу Людмилу Улицкую признали иноагентом

Минюст РФ в пятницу включил в реестр иностранных агентов писательницу Людмилу Улицкую и режиссера Илью Хржановского.

«Л. Е. Улицкая участвовала в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными агентами и иностранными СМИ, выступала против специальной военной операции на Украине. Осуществляла пропаганду ЛГБТ-отношений, принимала участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов», - говорится в сообщении министерства.

Минюст заявил, что «И. А. Хржановский распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, выступал против специальной военной операции на Украине. Участвовал в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов».

Также в реестр внесены экс-депутат гордумы Перми от КПРФ Сергей Медведев, незарегистрированное общественное объединение Центр защиты прав человека «Мемориал», а также благотворительный фонд «Нужна помощь», пишет «Интерфакс».

По данным Минюста, Улицкая, Хржановский и Медведев проживают за пределами России.

Добавим, в Псковской области проходили съемки фильма Ильи Хржановского по сценарию Владимира Сорокина «4». Фильм участвовал во внеконкурсной программе на Венецианском кинофестивале 2004 года, получил один из главных призов Роттердамского кинофестиваля, был отмечен специальным призом жюри на «Кинотавре» и на конкурсе «Золотой абрикос». Одну из главных ролей в картине исполнил музыкант Сергей Шнуров. Для съемок на аэродроме задействовали свыше тысячи солдат.