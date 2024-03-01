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Общество

Россиянам объяснили, куда жаловаться из-за стройки ночью

02.03.2024 13:22|ПсковКомментариев: 0

В ночное время строительные работы не запрещены, но при этом они не должны превышать допустимый уровень шума, а это 45 ДБА (с 23.00 до 7.00). Об этом рассказала юрист Вита Угарина.

«Для сравнения, шум в 45 дБА — это средняя громкость человеческой речи или негромкий гул автомобиля. Например, крик человека, звук проезжающего мотоцикла с глушителем составляет уже 80 дБА и относится к очень шумным. К крайне шумным звукам (100 дБА) можно отнести оркестр, гром, работающую бензопилу. Важно учитывать, что даже если уровень шума высокий, то при наличии стен, шумоизоляции он будет уменьшаться», — объяснила эксперт.

По словам юриста, во время стройки ночью двигатели спецтехники должны быть заглушены, громкие переговоры должны отсутствовать, забивка свай исключена — это регламентируется законом о тишине по Москве, пишет «Газета.Ru».

«Стоит отметить, что сейчас нет единого федерального закона о тишине. Вопросы тишины и соблюдения условий для комфортного проживания граждан регулируются на уровне субъектов Российской Федерации, так как у каждого региона свои территориальные особенности, в том числе связанные с условиями и компактностью проживания», — подчеркнула специалист.

Сегодня в Москве шум регулируется законом Москвы от 12.07.2002 № 42 «О соблюдении покоя граждан и тишины в ночное время в городе Москве», Федеральным законом от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (п. 3 ст. 23), постановлением правительства РФ от 21.01.2006 № 25 «Об утверждении Правил пользования жилыми помещениями» (п. 6 Правил) и Жилищным кодексом (ч. 4 ст. 17 и ч. 4 ст. 30). Согласно этим документам, в столице нельзя шуметь с 23:00 до 07:00, а проводить ремонт — с 19:00 до 09:00 и в выходные (воскресенье) и праздничные дни.

Согласно кодексу административного правонарушения (КоАП) Москвы, в случае превышения уровня шума во время ночных строительных работ или подготовительных земляных влечет за собой штраф (юридическому лицу) — 300 тыс. рублей.

«Для начала написать обращение к застройщику с требованием прекратить ночные работы. Если на обращение не отреагировали, можно зафиксировать факт ночных работ, вызвав сотрудников полиции. Обратиться в департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы, данное подразделение замерит уровень шума и определит его превышение. Также можно обратиться в Роспотребнадзор, который также проводит замер шума, обращение можно оформить на официальном сайте подразделений. Желательно, чтобы вы присутствовали при замере уровня шума. Если по результатам замера будет установлено превышение уровня шума, должностное лицо вправе вынести предписание об устранение нарушений с установленным сроком», — подчеркнула эксперт.

Если после обращений в эти органы никакой реакции не поступило и службы бездействуют, юрист рекомендовала обращаться в прокуратуру и в суд, как последнюю инстанцию, чтобы взыскать моральный ущерб. В таком случае необходимо предоставить доказательства того, что тишина была нарушена, а также данные по измерению уровня шума.

«Судебная практика показывает, что взыскать компенсацию морального вреда за нарушение прав граждан на благоприятную окружающую среду и охрану их здоровья непросто, при этом если удастся взыскать, то суд удовлетворяет такие требования в минимальном размере», — резюмировала она.

Источник: Псковская Лента Новостей
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