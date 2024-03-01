Общество

Изборское музейное кафе попало в гастрономический путеводитель

Изборское музейное кафе попало в гастрономический путеводитель. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили а пресс-службе музея-заповедника «Изборск».

«Вчера в нашем музейном кафе мы встречали знаменитого гастрономического журналиста и телеведущую Нику Ганич и известного фотографа Якова Титова», – рассказали в музее.

Команда сейчас работает над созданием гастрономического путеводителя по Псковской области. Директор музея-заповедника «Изборск» Наталия Дубровская рассказала об истории кафе, которое, к слову, было открыто ровно 24 года назад, 1 марта 2000 года.

Для путеводителя Ника Ганич выбрала из меню изборскую похлёбку, винегрет из деревенских овощей и, конечно же, блины с ароматным травяным чаем.

«Благодарим правительство Псковской области и комитет по туризму за включение нашего музейного кафе в такой значимый и масштабный проект», – добавили в музее.

«География на вкус» - серия гастрономических и туристических путеводителей по странам и регионам. Вся информация дублируется на сайте и обновляется в режиме онлайн. В каждом даются авторские описания от ресторанов высокой кухни до городских кафе, где можно попробовать самые вкусные и аутентичные гастрономические местные блюда. Гастрономический журналист Ника Ганич и её команда сначала отбирают лучшие рестораны и кафе, опираясь на опросы и рейтинги, мнения и рекомендации, а затем лично посещают каждое из описываемых мест.