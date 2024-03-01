Общество

Губернатор передал госнаграду вдове псковского офицера

По поручению президента России губернатор Псковской области Михаил Ведерников передал Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени с мечами вдове старшего лейтенанта, кавалера Ордена Мужества Сергея Ивлиева, погибшего в ходе специальной военной операции. Встреча с супругой военнослужащего прошла в правительстве региона. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона, на церемонию вдова офицера пришла вместе с маленькой дочерью.

Государственной награды старший лейтенант Сергей Ивлиев удостоен за проявленный героизм, мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга посмертно.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Глава региона выразил искренние соболезнования жене Сергея Ивлиева, доблестно защищавшего свою Родину и до конца отдавшего свой долг Отчизне. «Ваш муж был настоящим русским офицером, настоящим героем. Своим подвигом он замедлил действия противника, позволив нашим войскам улучшить позиции и продолжить наступление. Пусть эта награда хранится в вашей семье и служит напоминанием о героизме вашего супруга», — сказал Михаил Ведерников вдове погибшего десантника.

В ответ супруга Сергея Ивлиева поблагодарила губернатора за награду, которой удостоен военнослужащий.

Затем Михаил Ведерников пообщался с вдовой. В разговоре также приняли участие врио командира 234-го гвардейского десантно-штурмового полка 76-ой гвардейской десантно-штурмовой дивизии Илья Парфенов, председатель комитета по социальной защите Псковской области Ольга Евстигнеева и руководитель регионального филиала фонда «Защитники Отечества» Надежда Васильева.

Благодаря грамотным решениям офицера Ивлиева в ходе участия в боевых действиях ударными группами, в составе которых он действовал, неоднократно проводились успешные штурмы опорных пунктов противника с уничтожением вражеской техники и личного состава подразделений националистов. Боевые заслуги Сергея Ивлиева и его офицерский пример служения Родине навсегда будут записаны в летопись ратных подвигов героев Отечества России.