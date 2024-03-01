Общество

Минфин не получал запрос о допфинансировании отечественных самолетов

Министерство финансов Российской Федерации сообщило, что в ведомство не поступал вопрос о необходимости выделения дополнительного финансирования для ряда отечественных самолетов, сроки поставок которых изменились.

«Вопрос о необходимости выделения дополнительного финансирования в адрес Минфина России не поступал», — заявили в министерстве.

29 февраля глава «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что серийный выпуск самолетов МС-21 может начаться в ближайшие два года. Чемезов отметил, что до конца 2024 года серийный выпуск МС-21 не начнется. По его словам, скорее всего, это произойдет в 2025 году или даже в 2026-м, пишет РИА Новости.

До этого глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что российские гражданские самолеты и МС-21 и Superjet планируется объединить под общий авиационный бренд. По его словам, конечное решение по данному вопросу будет объявлено в ближайшее время.