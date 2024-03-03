Общество

Новую версию антипиратского реестра разрабатывают в России

Новая версия антипиратского реестра разрабатывается на площадке «Медиа-Коммуникационного Союза», к ней будут подключены правообладатели музыкальных и литературных произведений. Обновленная система может заработать через год, рассказали эксперты.

Антипиратский реестр был создан еще в 2019-м после того, как годом ранее был подписан соответствующий меморандум между медиакомпаниями, продюсерами и интернет-организациями. В него было внесено более 216 млн ссылок. Нынешнее программное обеспечение не дает возможности к подключению новых участников меморандума. Подрядчиков на разработку обновленной системы будут выбирать среди отечественных разработчиков, рассказал глава ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин.

«Обновление продиктовано в первую очередь вступлением в Меморандум представителей книжной и музыкальной индустрий. Параметры объектов, которые раньше были предусмотрены только для аудиовизуального контента, необходимо расширить для возможности включения в периметр защиты музыкальных композиций и книг», — сказал он «Известиям».

Новый вариант реестра в своей работе должен учесть увеличившееся количество контента, а также контент правообладателей в сфере музыки и книг, пояснил генеральный директор Национальной федерации музыкальной индустрии Никита Данилов.

«Сложно сказать, когда реестр начнет работу — это зависит и от подрядчика, и от скорости подготовки нового реестра. Думаю, что реальный срок от полугода до года с сегодняшнего дня», — добавил Данилов.