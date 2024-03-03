Общество

Регионы смогут проводить внеплановые проверки без согласования с прокуратурой

Главы регионов могут получить полномочия на проведение внеплановых проверок без согласования с органами прокуратуры. Это следует из проекта постановления правительства, который разработало Минэкономразвития. Кроме того, внеплановые надзорные мероприятия смогут назначать и главы контрольных органов на основании обращения уполномоченного по правам ребенка при президенте России.

Такие проверки будут относиться к проверке качества социальных услуг, санитарно-эпидемиологической ситуации, образовательных услуг. Сейчас без согласования с прокуратурой внеплановые проверки могут проводиться только в экстренных случаях, например, по поручению президента и председателя правительства.

Источники «Известий» в Минэкономразвития отметили, что качество проверок должно улучшиться — ее будут инициировать те, кто знает ситуацию на местах, сократится длительность согласования, а также будут разгружены и сотрудники органов прокуратуры.

Собеседники издания указали, что поправки, когда главы регионов могут инициировать проверку и не согласовывать ее, относятся абсолютно ко всем сферам, в том числе к государственному строительному надзору, контролем за объектами культурного наследия, экологическому контролю.

То есть губернатор будет принимать решение по региональным видам контроля, уполномоченный по правам ребенка — по детским домам и органам опеки. В результате качество контроля должно повыситься — на местах и профильному специалисту виднее, где необходима внеплановая проверка. И теперь ее организация упростится», — отметил собеседник.

Как официально пояснили в Минэкономразвития, изменения должны защитить интересы граждан «при высокорисковых ситуациях».

«Проект постановления правительства поможет, когда требуется незамедлительное реагирование контрольных органов для предотвращения возможных нарушений, — заявил «Известиям» статс-секретарь, заместитель министра экономического развития России Алексей Херсонцев.