Общество

Массивы фронтальной облачности принесут небольшие осадки на Северо-Запад России

На Северо-Запад массивы фронтальной облачности, несущие небольшие осадки, будут прорываться только в северные и восточные районы, сообщает метеоцентр «Фобос».

Преобладающая температура днём в юго-западной части до 0…+5°, на севере и востоке −3…+2°.

В Центральной России благодаря антициклону будет преобладать солнечная погода, и только в середине периода местами пройдут небольшие осадки. Днём здесь 0…+5°, а во второй половине периода в регион попадут более холодные воздушные массы, и температура понизится до −3…+2°.

В Санкт-Петербурге переменная облачность, существенные осадки маловероятны. Преобладающая дневная температура 0…+3°.

В Москве локальные снежные заряды ожидаются только в среду-четверг. Днём в начале рабочей недели +1…+4°, во вторую половину периода – около 0°.