Общество

JOYстики открыли работу мультиформатной студии «ГПМ радио» на фестивале в «Сириусе»

Ведущие шоу JOYстики Богдан Кантемиров, Роман Миронов и Саша Маслакова дали старт вещанию мультиформатной студии «ГПМ радио» (входит в холдинг «Газпром-медиа») на всемирном фестивале молодежи. Ранним утром 1 марта JOYстики вышли в федеральный эфир с территории «Сириус» на побережье Черного моря, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе «ГПМ радио».

Фото здесь и далее: пресс-служба «ГПМ радио»

«Привет всем из города молодежи мира! – обратились к слушателям ведущие. – Сегодня первый день фестиваля, а уже хочется сохранить эти эмоции в памяти на все последующие дни. Зелень, пальмы, море, улыбающиеся люди – и это в 7.00! Нам посчастливилось стать частью удивительного события. Сейчас мы с самыми красивыми рассветами, самыми яркими, интересными людьми».

В «Сириус» продолжают прибывать гости из разных стран мира. Скоро все они дадут старт всемирному фестивалю молодежи. «В каком бы городе вы ни находились, слушайте прямое вещание из нашей открытой студии и будьте в центре событий», – призвали слушателей JOYстики.

С 1 по 6 марта мультиформатная студия «ГПМ радио» объединяет успешные шоу и популярных ведущих, которые рассказывают стране о главных событиях ВФМ-2024. С 7.00 до 10.00 – в эфире JOYстики от ENERGY, по вечерам с 18.00 до 21.00 – звездные гости и живые концерты в рамках шоу «Мурзилки Live» от «Авторадио». Каждый день с 10.00 до 18.00 в мультиформатной студии создаетcя локальное всемирное молодежное радио для гостей фестиваля. Актуальные новости от ведущих ENERGY и «Авторадио» звучат в общественных и жилых местах «Сириуса», а также на сайте.

Утром 1 марта JOYстики встретили первых гостей студии, открытой на площади Душа России (Медальная площадь). Ими стали NANSI & SIDOROV, авторы и исполнители официальной песни ВФМ-2024. Композиция «Мы здесь», символизирующая единство молодых людей всей планеты, звучит везде на фестивале, ее добавляют в свои плей-листы все участники форума.

«Такое масштабное мероприятие, столько людей со всего мира – и такой классный отклик на песню. Это дорогого стоит, мы очень гордимся», – поделились участники семейного дуэта Анастасия Белявская и Олег Сидоров.

Фрагмент официального гимна фестиваля прозвучал в эфире шоу, чтобы его смогли оценить все слушатели. В песне есть детский голос, заметили ведущие. Дуэт дополнила дочь музыкантов, которая стала самой юной участницей ВФМ-2024. Трехлетняя Аэлита вместе с родителями выйдет на сцену фестиваля.

В числе гостей форума – известные спортсмены, деятели культуры и искусства, политики, звезды театра и кино. Многие из них появятся в студии «ГПМ радио». 1 марта в 20:00 в шоу «Мурзилки Live» выступит с живым концертом Севиль (Artik & Asti). Подробности и прямая трансляция из студии – в официальных аккаунтах радиостанций.

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