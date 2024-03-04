Общество

Месячник по благоустройству стартует в Великих Луках 18 марта

Весенний месячник по благоустройству стартует в Великих Луках 18 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской администрации.

«Администрация города обращается ко всем физическим и юридическим лицам, независимо от их организационно-правовых форм, с призывом организовать работы по санитарной очистке и уборке принадлежащих им территорий и прилегающих территорий общего пользования, расположенных на расстоянии не менее десяти метров от границ занимаемых земельных участков и ограждений объектов, а также закрепленных улиц и скверов», - отметили в администрации.

Жителей частного сектора просят провести уборку придомовых территорий и очистку ливневых канав.