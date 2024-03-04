Общество

«Сделано в Псковской области»: почему женщины выбирают Alpecora

Alpecora – вдохновленный солнечной Италией бренд, рожденный на псковской земле. Псковички ценят качество, практичность и элегантность стильной одежды и аксессуаров для женщин, рассказали Псковской Ленте Новостей в компании «Кампотекс».

В составе коллекций бренда швейные и трикотажные блузы, топы, платья, юбки и брюки, пальто, которые создаются исключительно из лучших итальянских натуральных тканей.

Продукция Alpecora успешно реализуются по всей России через сеть магазинов партнеров. Но только в Пскове есть сеть фирменных магазинов бренда.

Приобрести продукцию бренда Alpecora можно по адресу: Псков, улица Пушкина, дом 1.

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