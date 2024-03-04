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Общество

Проект о двойной пенсии для детей-инвалидов участников СВО внесли в Госдуму

04.03.2024 17:21|Псков

Дети-инвалиды и инвалиды с детства, потерявшие родителя-участника СВО, смогут получать двойную пенсию. Об этом сообщил первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак в своем Telegram-канале.

Рабочая группа по СВО внесла в Госдуму законопроект, закрепляющий такую норму. На него уже есть положительное заключение правительства. 

Андрей Турчак напомнил, что о необходимости такой меры поддержки докладывали президенту в феврале. 

«Сегодня по закону гражданин может получать только одну пенсию, даже если у него есть основания на несколько ее видов. Право сразу на несколько пенсий имеют лишь некоторые льготники - ветераны Великой Отечественной, жители блокадного Ленинграда, космонавты, родители и вдовы погибших военнослужащих и некоторые другие категории. Наш законопроект дополнит этот список детьми-инвалидами и инвалидами с детства, один из родителей которых погиб при выполнении воинского долга. Они смогут получать сразу две пенсии - и по инвалидности, и по потере кормильца», - заключил он.

Источник: Псковская Лента Новостей
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