Общество

Голикова анонсировала запуск четырех новых нацпроектов в 2025 году

Четыре из пяти новых национальных проектов, которые анонсировал президент РФ Владимир Путин, стартуют в 2025 году. Нацпроект «Молодежь России» планируют запустить уже в 2024 году. Об этом сообщила журналистам вице-премьер РФ Татьяна Голикова на площадке выставки-форума «Россия».

Путин в послании Федеральному собранию заявил, что для улучшения жизни россиян будут запущены пять нацпроектов: «Семья», «Продолжительная и активная жизнь», «Кадры», «Экономика данных» и «Молодежь России».

«Все планируем [запустить] с 1 января 2025 года, за исключением одного национального проекта "Молодежь России", который мы должны запустить в этом году», - сказала она.

Голикова пояснила, что нацпроект «Молодежь России» будет механизмом сопровождения новой стратегии развития молодежной политики, которая сейчас находится в высокой степени готовности. Она подтвердила, что, вероятнее всего, «Молодежь России», стартует во второй половине 2024 года, пишет ТАСС.

«Все национальные проекты, которые сейчас реализуются, неважно, в какой сфере, они так или иначе будут подстраиваться под те новые приоритеты, которые объявлены президентом с 2025 года», - уточнила она.