Общество

Псковский филиал университета ФСИН России приглашает на день открытых дверей

День открытых дверей в Псковском филиале университета ФСИН России пройдет 23 марта в 11:00. Будущие абитуриенты смогут встретиться с руководством филиала и узнать об особенностях приемной кампании 2024 года, а также условиях обучения в образовательной организации. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учебного заведения.

Фото: пресс-служба Псковского филиала Университета ФСИН России

В день открытых дверей состоится обзорная экскурсия по территории Псковского филиала университета. Посетителям покажут учебные аудитории, библиотеку и читальный зал с современными техническими возможностями, спортивный зал. Будущие абитуриенты и их родители познакомятся с условиями проживания и питания курсантов.

В пресс-службе отметили, что 23 марта у каждого школьника из любого региона Российской Федерации появится возможность задать интересующие вопросы руководству Псковского филиала университета ФСИН России: с места событий будет вестись онлайн-трансляция, к которой можно подключиться в день проведения мероприятия, перейдя по ссылке на официальном сайте Псковского филиала университета ФСИН России в разделе «Поступающему».