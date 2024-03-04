Общество

Количество подтопленных участков уточняют в Псковском районе

Количество подтопленных участков уточняют в Псковском районе. Сотрудники МЧС исследуют акваторию реки Великой с помощью квадрокоптера, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации Псковского района.

Фото здесь и далее: администрация Псковского района

По обращениям жителей нескольких СНТ и деревни Бабаево по подтоплениям низменных территорий глава Псковского района Наталья Федорова, сотрудники администрации муниципалитета совместно с контрольной группой МЧС выехали на место.

Рассматривается вопрос о подрыве льда, который блокирует отток талых вод.

Кроме того, продолжается мониторинг по подтопленным территориям, в случае необходимости будет оказываться помощь. Связь с жителями поддерживается постоянно, добавили в администрации муниципалитета.

«Уважаемые жители Псковского района! В случае наступления угрозы подтопления в ваших населенных пунктах просим обращаться в ЕДДС Псковского района для оперативного реагирования по тел. 29-31-13, единый номер вызова экстренных оперативных служб – 112», - обратились к жителям.