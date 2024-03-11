Билеты на предпоказ мексиканского мультфильма разыгрывает «Наше радио» в Пскове

Билеты на предпоказ мультфильма «Крутые яйца: Миссия "Пингвин"» (6+) разыгрывает «Наше радио» в Пскове (103.0 FM). Комедийный семейный мультфильм про приключения создали в Мексике. В России премьера состоится 21 марта, а «Наше радио» в Пскове дает возможность своим слушателям посетить предпоказ и увидеть мультфильм уже 16 марта.
Кадр из мультфильма / «КиноПоиск»
Когда команда безбашенных пингвинов и очаровательный белый медведь сбегают из цирка, молодому петуху Тото и его семье приходится всмятку разбиться, чтобы им помочь. Без плана, без подготовки и без тормозов они отправляются в улётное путешествие на Южный полюс, чтобы вернуть их домой.
Предпоказ фильма пройдет 16 марта в кинотеатре «Мираж Синема» (улица Кузбасской Дивизии, 19) в 14.00.
Слушайте «Наше радио» в Пскове на волне 103.0 FM.