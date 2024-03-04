«Постскриптум»: Послание президента, запуск социального городка и подростки на заводах. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Постскриптум», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 4 марта.
Основные темы, которые обсудили Любовь Кузнецова и Константин Калиниченко:
- Послание президента – рекорд по времени и по содержанию.
- Регистрация на ДЭГ набирает обороты: какому механизму голосования отдают предпочтение псковские политики и общественники?
- Индексация льгот, новые меры поддержки Героев и аппарат уполномоченных «переезжает» - решения февральской сессии областного Собрания.
- 10 лет строили и, наконец, построили – в Пскове заработал социальный городок.
- Получите – распишитесь: многочисленные грубые нарушения допущены при эксплуатации Власьевской башни в Пскове – виновные наказаны.
- Трудоустройство подростков – приоритет ли это?
Подробно о политике ведущие поговорили с политическим обозревателем Александром Савенко.