Общество

Весенние процессы в Европейской России затормозятся

В ближайшее время весенние процессы в Европейской России затормозятся. Очень тёплый воздух в регион изначально забросили атлантические циклоны, сообщает метеоцентр «Фобос».

«Сегодня облачность, связанная с вихрями, окажется почти полностью вытеснена в Предуралье и на Урал. Небольшая зона снегопадов разве что сумеет пробиться в центральные области страны. Причина тому – усиление скандинавского антициклона, который уже к ночи сумеет захватить всю западную половину Русской равнины. Из-за этого в регионе усилится ночное выхолаживание, и к завтрашнему утру заморозки сумеют пробиться на юг вплоть до Низовьев Волги и Дона. А на востоке Центрального района воздух остынет до −10…−15°», - говорится в прогнозе синоптиков.

К концу недели атмосферная ситуация снова изменится. Ещё один атлантический циклон, обогнув очаг высокого давления по северной периферии, нырнёт на Русскую равнину из Арктики, следствием чего станут новые снегопады и небольшое повышение температуры. С точки зрения паводковой обстановки это хорошие новости: чем медленнее тает снег, тем ниже уровни воды в реках.

В Пскове, например, в последние дни температура повышалась до +4…+7°. Но теперь станет немного прохладнее: +2…+4°, ночью −3…−6°. Такой температурный режим замедлит разрушение снежного покрова, добавили синоптики.

Понизится температура и на юге России. В Краснодаре сегодня еще +16°, а завтра небо затянут облака, пойдёт дождь и начнётся похолодание. К концу рабочей недели в городе: +8…+10°, что полностью соответствует климатической норме.

В Москве сегодня слабые заморозки, возможны локальные снежные заряды, а завтра температура впервые за полторы недели не превысит нулевую отметку. Ночные морозы при этом усилятся до −9…−12°, затем снова потеплеет, но даже днём будет не выше +1…+2°. В такой ситуации снег будет таять медленно, а его до сих пор в Московской области очень много – до 60 см.