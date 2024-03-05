Общество

Читальный зал госархива Псковской области закроют на ремонт

Читальный зал в Государственном архиве Псковской области с 18 марта по 12 мая закроют для проведения ремонтных работ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в архиве.

Фото: Государственный архив Псковской области

«В период с 18 марта по 12 мая зал закрывается для проведения ремонтных работ. Просим учитывать это при планировании визита в архив. Приносим извинения за доставленные неудобства. Надеемся, что после преображения наш читальный зал станет более комфортным и удобным для вас», - отметили в архиве.

Читальный зал в Государственном архиве Псковской области находится по адресу: город Псков, улица Петрова, дом №1.