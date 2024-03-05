Общество

Иноагента оштрафовали в Пушкинских Горах за немаркированную публикацию

Мужчину, включенного в реестр иностранных агентов, в Пушкинских Горах привлекли к административной ответственности за распространение материала в Telegram без указание на то, что этот материал произведен и распространен иностранным агентом либо касается деятельности иностранного агента (статья 19.34 части 4 КоАП РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Материал по делу об административном правонарушении рассмотрел Пушкиногорский районный суд. Установлено, что материал был создан на русском языке и распространен на территории Российской Федерации путем опубликования в мессенджере Telegram. При этом материал не содержит указания о его производстве и распространении иностранным агентом.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 30 000 рублей.

Правонарушителя известили о месте и времени рассмотрения дела, но в суд он не явился.