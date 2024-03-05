Общество

О росте количества пожаров из-за неисправных обогревателей рассказали в МЧС

Количество пожаров из-за неисправного электрического отопительного оборудования и его неправильной эксплуатации в 2023 году выросло в 3,7 раза и превысило 5,6 тысяи. Об этом сообщили в МЧС.

Стоит учитывать, что сведения за 2023 год представлены с учетом четырех новых регионов РФ, добавили в ведомстве.

«Число погибших в таких пожарах в прошлом году было почти в два раза больше, чем в предыдущем», — добавили в МЧС «Известиям».

Всего в 2023 году из-за нарушения правил устройства и эксплуатации электрического оборудования, кроме отопительного, произошло, по данным ведомства, более 55 тысяч пожаров.

«Это почти на 3 тысячи меньше, чем годом ранее. Погибли во время таких пожаров более 1,8 тысячи, что на 8% меньше, чем в предыдущем году», — подчеркнули в ведомстве.

Электрообогреватели нельзя оставлять включенными на ночь, напомнили в МЧС. Там также призвали ни при каких обстоятельствах не использовать поврежденные, самодельные или «кустарные» электрообогреватели.