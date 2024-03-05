Общество

На Русскую равнину возвращаются январские морозы

Долгое время Русская равнина оставалась разделённой на две зоны: на север тепло забрасывали атлантические циклоны, а на юге воздух разогревался благодаря антициклону, сообщает метеоцентр «Фобос».

«Но теперь в дело вступил ещё один очаг высокого давления, который направляется в Европейскую Россию из Скандинавии. Стал ощущаться и заток северного воздуха, заключенного в области антициклона. Из-за отсутствия облаков он будет дополнительно остывать в ночные часы. И уже грядущей ночью стужа выйдет на пик: в Центре столбики термометров опустятся до −10…−20°, что ниже нормы середины зимы. На Урале и в Югре будет холоднее: −20…−25°. А не пробьются заморозки только в Низовья Волги, Дона, в Причерноморье и на Кавказ», - говорится в прогнозе синоптиков.

Морозы будут сохраняться в европейской части страны до конца недели. Ледяной воздух станет прогреваться в дневные часы, так что степень температурной аномалии понемногу снизится, но пока возвращения мощных оттепелей ждать не стоит. В эпицентре стужи окажутся юго-восток Русской равнины и Предуралье.

В Москве сегодня впервые за несколько недель температура не превысит нулевую отметку, а к завтрашнему утру воздух в столице остынет до −12°. Затем до воскресенья в мегаполисе: 0…+1°, а по ночам −9…−10°, без существенных осадков.