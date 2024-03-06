Общество

Утвержден перечень организаций для отбывания административного наказания в Пскове в 2024 году

Утвержден перечень организаций для отбывания административного наказания в виде обязательных работ в городе Пскове в 2024 году. Перечень опубликовали на сайте администрации города Пскова.

В перечень видов работ (услуг) для отбывания административного наказания в виде обязательных работ вошли работы по благоустройству: очистка территории от мусора, снега и наледи в зимнее время, озеленение, земляные работы, подсобные работы по ремонту дороги, других объектов внешнего благоустройства. Также погрузочно-разгрузочные работы, связанные с поддержанием чистоты и порядка.

Перечень организаций для отбывания административного наказания в виде обязательных работ в городе Пскове в 2024 году: