Утвержден перечень организаций для отбывания административного наказания в Пскове в 2024 году

Утвержден перечень организаций для отбывания административного наказания в виде обязательных работ в городе Пскове в 2024 году. Перечень опубликовали на сайте администрации города Пскова.
В перечень видов работ (услуг) для отбывания административного наказания в виде обязательных работ вошли работы по благоустройству: очистка территории от мусора, снега и наледи в зимнее время, озеленение, земляные работы, подсобные работы по ремонту дороги, других объектов внешнего благоустройства. Также погрузочно-разгрузочные работы, связанные с поддержанием чистоты и порядка.
Перечень организаций для отбывания административного наказания в виде обязательных работ в городе Пскове в 2024 году:
- ООО «Управляющая организация "Микрорайон №5"»;
- ООО «Микрорайон No6»;
- ООО «Управляющая организация "Наш Дом"»;
- ООО «Эксплуатационный участок №7»;
- ООО «Управляющая организация "Восьмой район"»;
- ООО «Управляющая организация "Домоуправление №8"»;
- ООО «ЖКУ»;
- «Чистый двор»;
- ООО «Микрорайон №11»;
- ООО Управляющая компания «Жилсервис»;
- ООО «13 Квартал»;
- ООО «Управляющая организация "Техническая эксплуатация зданий и инженерных сооружений"»;
- ООО «ЖЭУ-1»;
- ООО «Управляющая организация "Пароменское"»;
- ООО «Управляющая компания "Комфортный дом"»;
- ООО «АСПО Сервис»;
- Муниципальное казенное учреждение города Пскова «Служба благоустройства города»;
- Федеральное казенное учреждение «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения управления министерства; внутренних дел Российской Федерации по Псковской области»;
- Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Псковской области;
- ООО «ЖЭУ –16»;
- ООО «Комфортное домоуправление».