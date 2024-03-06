Факт или легенда: правда ли, что китайцы заживо распилили под Псковом 200 белогвардейцев

200 белогвардейцев распилены заживо китайцами на лесопилке, что на окраине Пскова. Что это – жуткая легенда или неизвестный широкому кругу людей исторический факт?
Демонстрация в марте 1917 года. До начала гражданской войны остается меньше года. Источник: Губернский городовой: история Псковской городской полиции в XVIII - начале XX века. / А. В. Седунов. - Псков: Псковская областная типография, 2004
Фотокорреспондент Александр Елисеев обнаружил на древнем городском кладбище могильную плиту с упоминанием страшной казни под Псковом. Узнать подробнее о событиях 1919 года журналист «МК в Пскове» решил у человека, знакомого с очевидцем произошедшего, а также у кандидата исторических наук, исследовавшего Гражданскую войну на Псковщине.
Оказалось, что версии появления китайских отрядов и даже взгляд на достоверность преступления разнятся. Подробнее читайте по ссылке >>>.