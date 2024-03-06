Общество

Российский «Леруа Мерлен» поменял название юрлица

Российский «Леруа Мерлен» (Leroy Merlin) сменил название юрлица с «Леруа Мерлен Восток» на «Ле Монлид», однако менять бренд компания пока не намерена. Смена юрлица отражена в ЕГРЮЛ.

Как прокомментировали в компании, смена названия проведена в рамках передачи управления локальному менеджменту.

«В частности, 5 марта 2024 года юридическое наименование ООО "Леруа Мерлен Восток" сменилось на ООО "Ле Монлид" без изменения юридического лица. Решений о ребрендинге на текущий момент не принято», - приводит сообщение пресс-службы ритейлера РИА Недвижимость.

Переименование не отразится на операционной деятельности, стратегических планах и работе сотрудников торговой сети, добавили в компании.

Leroy Merlin - французская сеть гипермакетов, специализирующихся на продаже товаров для строительства, ремонта и обустройства дома. Ее владелец - группа ADEO – в 2022 году приняла решение прекратить финансирование российского подразделения. В марте 2023-го в ADEO сообщили, что намерены передать его локальному менеджменту. В конце прошлого года владельцем 99,99% в ООО «Леруа Мерлен Восток» стало Scenari Holding LP, зарегистрированное в ОАЭ. АО «Груп АДЕО» принадлежит в нем 0,01%.

Напомним, в Пскове первый в городе гипермаркет Leroy Merlin открылся осенью 2020 года, он находится на Рижском проспекте, 94Б.