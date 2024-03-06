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Общество

Поэкземплярный учет пива в России планируют начать с 1 декабря 2024 года

06.03.2024 13:45|ПсковКомментариев: 0

Поэкземплярную отслеживаемость пива и слабоалкогольных напитков в России планируют начать с 1 декабря 2024 года. Соответствующий проект постановления правительства РФ подготовлен Минпромторгом РФ, документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно проекту постановления, с 1 апреля 2024 года начнется регистрация оптовых участников оборота в системе маркировки «Честный знак», с 1 декабря 2024 года производители и импортеры начнут передавать в систему маркировки данные о вводе в оборот каждой единицы кеги с пивом или слабоалкогольной продукцией. Аналогичные правила распространятся на такую продукцию в стекле, банке, пластике с 1 мая 2025 года, пишет ТАСС

Экземплярная прослеживаемость для всех участников оборота вводится с 2025 года: планируется, что с 1 марта следующего года они начнут передавать данные о движении каждой кеги, с 1 сентября 2025 года - в прочих видах упаковки. Передавать данные поэкземплярно необходимо будет в отношении кег, произведенных с 1 марта 2025 года, и о пиве и пивных напитках в потребительской упаковке, произведенных с 1 сентября 2025 года.

Ранее Минпромторг предлагал ввести такое регулирование через «Честный знак» с 1 апреля 2024 года. «Новая редакция проекта акта подготовлена регулятором при участии Росалкогольтабакконтроля на основе предложений участников оборота и профильных ассоциаций. Изменения касаются не только переноса срока начала обязательной прослеживаемости, помимо этого облегчен процесс внедрения нового регулирования для рынка в целом: скорректированы этапы введения обязательных требований, появилось описание новых востребованных бизнесом механизмов, большой упор сделан на реализацию "единого окна" для упрощения работы участников в двух государственных информационных системах», - рассказал руководитель управления подакцизных товарных групп ЦРПТ (оператор государственной системы маркировки «Честный знак») Кирилл Волков.

Сопредседатель комитета по цифровым инициативам Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Анна Орлова добавила, что ассоциация принимала всестороннее участие в публичных обсуждениях проекта акта для адаптации сроков введения поэкземплярной прослеживаемости пива и пивных напитков, чтобы у участников оборота было достаточно времени для модернизации своих бизнес-процессов и адаптации программного обеспечения.

Маркировка пива и слабоалкогольной продукции в системе маркировки «Честный знак» внедряется в России с 1 марта 2023 года. Первым этапом на этом рынке стала маркировка продукции при производстве или ввозе на территорию страны, а также вывод из оборота при розничной реализации. Вторым этапом станет введение поэкземплярной прослеживаемости пивной продукции и расширение интеграции системы «Честный знак» Единой государственной автоматизированной системы учета (ЕГАИС), что позволит участникам рынка работать с обеими системами в режиме «единого окна» и исключить дублирование функционала информационных систем. 

Теги: #алкоголь
Источник: Псковская Лента Новостей
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