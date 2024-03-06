Общество

Второй сезон «Дома Дракона» выйдет в июне

Второй сезон «Дома Дракона» выйдет на HBO в июне, пишет Variety. Об этом глава глобального подразделения потокового вещания и игр Warner Bros. Discovery Джей Би Перретт рассказал в интервью в рамках конференции Morgan Stanley's Technology, Media and Telecom. Однако точную дату он не назвал.

Кадр из сериала «Дом Дракона»

На второй сезон сериал продлили через неделю после премьеры первого. Съемки продолжения начались в апреле 2023 года. Проект не затронула забастовка сценаристов и актеров, уточнили в Variety, так как сценарий был готов задолго до ее начала. Сценаристы вышли бастовать 2 мая, а актеры — 14 июля, пишет РБК.

К ролям вернулись Мэтт Смит («Доктор Кто»), Оливия Кук («Первому игроку приготовиться»), Эмма Д'Арси («Роман служанки»), Ив Бэст («Король говорит!»), Стив Туссэн («Чисто английские убийства»), Фабьен Франкель («Змей») и другие.

Первый сезон приквела «Игры престолов» вышел в августе 2022 года. События в нем развивались за 200 лет до финала оригинального проекта. В центре сюжета — борьба за власть в семье Таргариен.