Общество

Показатель ожидаемой продолжительности жизни россиянок достиг 78 лет

Показатель ожидаемой продолжительности жизни среди российских женщин уже достиг 78 лет. Ожидаемая продолжительность жизни мужчин в РФ пока не дотягивает и до 70 лет, сообщила глава Росздравнадзора Алла Самойлова.

Как заявил президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию, к 2030 году ожидаемая продолжительность жизни в стране должна составить не менее 78 лет, пишет ТАСС.

«Мне бы хотелось обратить внимание на цифру "увеличение ожидаемой продолжительности жизни женщин" до 78 лет. То есть, именно у женщин мы достигли той цифры, которую перед нами на сегодняшний день поставил президент РФ - 78 лет; мы должны достичь у всего населения, и у женщин, и у мужчин», - сказала она на Всероссийском женском форуме, проводимом на выставке-форуме «Россия».

По словам Самойловой, показатель ожидаемой продолжительности жизни российских мужчин «не дотягивает еще даже до 70 лет».

Международная выставка-форум «Россия» проходит с 4 ноября 2023 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов.