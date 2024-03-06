Общество

Кукол-травниц изготавливают посетители псковского стенда на выставке «Россия»

На псковском стенде Международной выставки-форума «Россия» второй день главенствуют женщины. На площадке ВДНХ в Москве проходит всероссийский женский форум «Женщины: сохраняем традиции — развиваем Россию». Сегодня псковички снова делятся секретами рукоделия и мастерства, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Известная кукольница из Пскова Алла Фомченко рассказывает посетителям выставки о кукольном ремесле, истории создания игрушки, их разновидностях и материалах изготовления. Гости стенда пробуют мастерить и собственных кукол — мастер-классы Аллы Фомченко увлекли за стол рукоделия несколько десятков человек. Своими руками они изготавливают кукол-травниц, наполненных благоухающими лекарственными сборами — мелиссой, мятой, полынью, душицей и ромашкой, а также кукол-маслениц — семейных оберегов от хворей и напастей.

Шеф-кондитер кондитерского дома «Себежанка» Александра Сафронова — обладатель золотых медалей международных конкурсов — делится с посетителями выставки особенностями приготовления собственных десертов — расписных пряников и шоколадных конфет. На авторском мастер-классе женщина учит гостей выполнению весенней броши из полимерной глины.

Также на стенде проводится видеопрезентация значимых проектов псковских женщин в сфере предпринимательства, промышленности, здравоохранения, благотворительности, медиа, культуры и социальной защиты.

Всероссийский женский форум «Женщины: сохраняем традиции — развиваем Россию» стал местом встречи женщин самых разных профессий из всех регионов страны. Они собрались вместе, чтобы поделиться опытом и успехами, обсудить актуальные проблемы и найти пути их решения.

Мероприятие организовано Советом Федерации Федерального собрания Российской Федерации и призвано продемонстрировать достижения и активное участие современных женщин России во всех сферах жизни общества.

В рамках деловой программы проходят стратегические и просветительские сессии, посвященные развитию женских бизнес-инициатив, популяризации традиционных ценностей и многодетных семей как национальных приоритетов. Кроме того, в павильонах выставки организованы интерактивные мероприятия, посвященные достижениям, проектам и роли женщин в социально-экономическом развитии регионов.