Общество

Ушел из жизни режиссер Римас Туминас

Режиссёр Римас Туминас скончался в больнице в Италии в возрасте 72 лет, сообщили в пресс-службе Вахтанговского театра.

Ему было 72 года. Директор Театра Вахтангова Кирилл Крок уточнил в разговоре с ТАСС, что Туминас умер в реанимации клиники в Италии. По его словам, режиссер скончался после тяжелой болезни. С 2014 года Туминас болел раком легких.

Римас Туминас родился в городе Кельме в Литовской ССР. Учился в Литовской консерватории, закончил режиссерский факультет ГИТИСа в Москве. Работал главным режиссером в Национальном драматическом театре Литвы, художественным руководителем Театра Вахтангова. В 1990 году Туминас основал и возглавил Малый драматический театр Вильнюса. С 2007 года он был художественным руководителем Московского театра имени Евгения Вахтангова, пишет РБК.



В 2022 году Туминас ушел с постов художественного руководителя Вильнюсского малого театра и Театра Вахтангова. Незадолго до этого пранкеры Вован и Лексус выложили на своем канале видеоролик розыгрыша Туминаса, в котором тот согласился поставить в одном из украинских театров спектакль «Мой друг Бандера» и вести «диверсионную деятельность» в Театре Вахтангова, а также поддержал «отмену» российских деятелей культуры в Европе.

Впоследствии в интервью «Московскому комсомольцу» Туминас пояснил, что «знал, что это игра». Но блогеры, по его словам, смонтировали запись, «все смыслы перевернули» и превратили шутку в «расправу» над ним и театром.

В мае 2022 года премьер-министр России Михаил Мишустин лишил Туминаса премии правительства. Ее присудили режиссеру в 2021 году за значительный вклад в развитие культуры, в частности, за постановку «Царя Эдипа».