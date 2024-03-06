Общество

Что лучше дарить на 8 Марта вместо конфет, объяснил диетолог

Традиция дарить на 8 Марта конфеты и шоколад связана со стереотипами, которые формируются в детстве, отметил кандидат медицинских наук, врач-диетолог Андрей Бобровский. Воспринимать кондитерские изделия как атрибут праздника неправильно, это может отрицательно сказываться на пищевом поведении, считает он.

«Если женщина идет в магазин и радует себя чем-то сладким, когда у нее плохое настроение, – это, к сожалению, шаблон из детства. В результате неправильного воспитания у ребенка возникает некий якорь, и сладость воспринимается как поощрение: за пятерку или другие достижения, на праздник. То есть самый большой вред сладкие подарки приносят тогда, когда с их помощью формируется поведение ребенка, а в случае 8 Марта – поведение девочки», – пояснил в интервью радио Sputnik Андрей Бобровский.

Не надо себя обманывать, думая, что какие-то сладости полезнее других, продолжил он.

«Считается, что темный шоколад якобы полезнее молочного. Но разница между ними не столь значительна, зато внутреннее разрешение съесть больше "полезного" продукта может сыграть с человеком злую шутку. Да, сахара в темном шоколаде может быть меньше, чем в молочном, но говорить о том, что он абсолютно безвреден, не приходится», – предупредил Андрей Бобровский.

Альтернативой кондитерским изделиям, по его мнению, может стать фруктовая корзина.

«Фрукты гораздо полезнее шоколада, потому что это клетчатка, это натуральный сахар, а не добавленный, как в конфетах и шоколаде. Это еще и витамины, микроэлементы. Это здоровье кожи, хорошее пищеварение, фактически профилактика всех болезней цивилизации. А главное, это профилактика авитаминоза, особенно в весеннее время, и хороший внешний вид» – заключил Андрей Бобровский.