Общество

Россиян предупредили о мошеннических схемах при покупке цветов и косметики

Россияне в преддверии 8 марта должны проявлять бдительность и при покупке цветов, и при бронировании романтических путешествий. Мошенники часто завлекают скидками и выгодными предложениями на фейковые сайты, рассказала куратор платформы Народного фронта «Мошеловка» Алла Храпунова.

Она отметила, что все чаще цветы к празднику россияне заказывают онлайн. «Есть и нормальные агрегаторы, через которые можно заказать цветы, но мошенники сейчас быстро сделали свои поддельные сайты. Эти сайты могут отличаться в написании буквально на одну букву, и, соответственно, человек не видит никакой разницы. Ему кажется, что он приобретает у официального представителя, но это все неправда», - объяснила эксперт.

Риск попасть на подделку велик и при покупке духов. По ее словам, сайтов, на которых продается контрафактный парфюм, тоже стало очень много. «Очень сложно отличить, где официальные, где неофициальные, где параллельный импорт», - отметила Храпунова. «Не бывает даже в преддверии праздников "бесплатного сыра". Если, например, везде определенная косметика стоит 5 тыс. рублей, а вам ее предлагают за 1 тыс., это просто реплика недорогая», - подчеркнула она.

Остерегаться слишком выгодных предложений стоит также при бронировании путешествий. Наиболее распространенная схема обмана заключается в том, что злоумышленники создают сайты-двойники гостиниц, через которые потом проводится оплата. «Часто люди попадаются на том, что поездки оплачивают не отелям, а мошенникам. Был случай, когда у одного отеля в Сочи было пять сайтов», - добавила куратор проекта «Мошеловка».

Эксперт порекомендовала в таких случаях тщательно проверять интернет-ресурсы и помнить, что официальные сайты маркируются поисковыми системами, пишет ТАСС.